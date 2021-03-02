Відео можливого кнопкодавства під час голосування за Шкарлета намагаються відновити, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков каже, що в парламенті намагаються відновити відео голосування за міністра освіти Сергія Шкарлета, на якому могло відбуватися кнопкодавство.

Про це розповів Разумков у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Його зараз намагаються відновити. Тому що ці сервери не перебували в управлінні Верховної Ради. Тобто це є власністю ВР, але вони були в Управлінні державної охорони. І співробітники апарату ВР фізично не могли. Зараз ці сервери по камерах, які стоять у залі, перебувають в управлінні Верховної Ради ... Тому, якщо щось інше трапиться, то ми цю інформацію зможемо оперативно оприлюднити", - сказав Разумков.

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Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення в ході голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.

У січні стало відомо, що Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом кнопкодавства під час призначення Шкарлета.

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що відео з кнопкодавством за Шкарлета зникло і запропонував заслухати з цього приводу начальника управління держохорони Сергія Рудя.

В Управлінні державної охорони заявили, що власником і розпорядником відеозапису є Апарат Верховної Ради України.