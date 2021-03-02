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Відео можливого кнопкодавства під час голосування за Шкарлета намагаються відновити, - Разумков

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Відео можливого кнопкодавства під час голосування за Шкарлета намагаються відновити, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков каже, що в парламенті намагаються відновити відео голосування за міністра освіти Сергія Шкарлета, на якому могло відбуватися кнопкодавство.

Про це розповів Разумков у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Його зараз намагаються відновити. Тому що ці сервери не перебували в управлінні Верховної Ради. Тобто це є власністю ВР, але вони були в Управлінні державної охорони. І співробітники апарату ВР фізично не могли. Зараз ці сервери по камерах, які стоять у залі, перебувають в управлінні Верховної Ради ... Тому, якщо щось інше трапиться, то ми цю інформацію зможемо оперативно оприлюднити", - сказав Разумков.

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Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення в ході голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.

У січні стало відомо, що Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом кнопкодавства під час призначення Шкарлета.

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що відео з кнопкодавством за Шкарлета зникло і запропонував заслухати з цього приводу начальника управління держохорони Сергія Рудя.

В Управлінні державної охорони заявили, що власником і розпорядником відеозапису є Апарат Верховної Ради України.

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Топ коментарі

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    к чему этот цирк, Разувков?
  • Игорь Монахов
    хм.. а как вот это "кнопкодавство" назвать !? - «Слуги народа» хотят обложить налогами имущество украинцев и запретить хранить сбережения в валюте...
    «Як ми знаємо, нинішня система зобов'язує декларуватися високопосадовців і депутатів усіх рівнів, які подають декларацію один раз на рік.
    Новою системою пропонується, щоб всі громадяни нібито «добровільно» зобов'язані були задекларувати своє майно.
    До того ж майно, яке менше рівня оподаткування, а саме: 20 м² на квартиру і 200 м² на житловий будинок, незалежно від кількості членів родини, не підлягає оподаткуванню, а все, що вище цього - оподатковується за ставкою 5%.
    Це не нульова декларація. Це фактично зобов'язання громадян сплатити податок на майно, яке вони декларують», - переконаний Сергій Соболєв.
  • Игорь Монахов
    «Отака система з чотирьох законопроєктів, яка називається «про добровільність декларування» запроваджується стосовно всіх громадян України без винятку.
    На мою думку, це введення «поліцейського режиму», щоб давити людей.
    Але Україна - вільна держава, яка не буде жити по законах Північної Кореї», - Сергій Соболєв.
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