В Україні спостерігається зростання смертності від COVID-19: летальність досягла 2.8% і продовжує збільшуватися, - Нацакадемія наук. ІНФОГРАФІКА

Зростання кількості нових випадків хвороби відбувається у всіх регіонах України, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей.

Кількість летальних випадків коронавірусної хвороби в Україні почала збільшуватися з середини лютого, а останніми днями це зростання різко прискорилося. Про це йдеться в підготовленому вченими НАН огляді епідемічної ситуації в Україні за 23 лютого - 1 березня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

Наголошується, що зростання смертності в офіційній статистиці не пов’язане із затримками оприлюднення.

"Затримки наповнення реєстру на цей момент є мінімальними як для результатів тестування, так і для реєстрації летальних випадків. Впевнене зростання кількості нових випадків відбувається в усіх регіонах України, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

Загальна летальність нових випадків коронавірусу в Україні продовжує зростати і сягнула 2.8%. Середня госпітальна летальність за весь період спостережень склала близько 15%, летальність у хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії, – 76%, летальність у хворих, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ), – 89%.

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Відносне перевищення кількості смертей в регіонах по місяцях над середнім значенням за попередні 5 років

Кількість летальних випадків від COVID-19 в регіонах по місяцях

Кількість летальних випадків від COVID-19 в регіонах по місяцях, поділена на загальну смертність у відповідний місяць за попередні 5 років

Два типи смертності в регіонах України в грудні.





Два типи смертності в регіонах України в листопаді.





