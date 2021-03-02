Зеленський про ситуацію на Донбасі: відбуваються регулярні провокації, які ускладнюють шлях до миру
"На жаль, ці старання української сторони стикаються з абсолютно деструктивною позицією Російської Федерації. Російська сторона, яка давно наполягала на відкритті пункту пропуску "Щастя", продовжує блокувати його роботу так само, як і в пункті пропуску "Золоте", - сказав Зеленський в під час спільного брифінгу з главою Європейської ради Шарлем Мішелем на КПВВ "Щастя" в Луганській області у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Звертаючись до глави Євроради, Зеленський зазначив, що досі немає доступу міжнародних гуманітарних організацій через лінію дотику до постраждалих, до осіб, яких утримують, назвавши це "неприйнятним, негуманним і деструктивним".
Він додав, що "Україна бажає миру і повернення окупованих територій".
"Зусилля України з будівництва та відкриття КПВВ "Щастя" спрямовані на те, щоб люди з окупованих територій відчували надійні, зручні й безпечні канали зв'язку з батьківщиною", - сказав глава держави.
Крім того, за словами Зеленського, в останні тижні "відбуваються регулярні провокації з боку незаконних збройних формувань, які ускладнюють ситуацію на сході країни та ускладнюють шлях до миру".