Новини • Коронавірус і карантин

Головний санлікар Ляшко вакцинувалася проти COVID-19: Показую публічно, що вакцина безпечна й ефективна

3 54758
Головний санлікар Ляшко вакцинувалася проти COVID-19: Показую публічно, що вакцина безпечна й ефективна
Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко вакцинувався проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Процес вакцинації відбувався в прямому ефірі.

Заступник глави МОЗ отримав щеплення вакциною Covishield (Oxford / AstraZenecа) індійського виробництва.

Вакцинація відбувалася 2 березня в одній з лікарень Кагарлика Київської області.

"Це вакцина Covishield, вироблена за ліцензією AstraZenecа на майданчику індійського інституту. Я говорив, що буду вакцинуватися тієї ж вакциною, якою прищеплюються наші медичні працівники. Ми своїм прикладом показуємо, що не привезли щось інше, і не будемо завозити для себе щось інше. Показую публічно, чому потрібно вакцинуватися, що вакцина безпечна і ефективна", - розповів Ляшко.

Читайте також: Зеленський розповів, чому вакцинувався проти COVID-19: "Рівень антитіл дуже низький"

Після процедури Ляшко сказав, що відчуває себе нормально. Крім того, він нагадав, що вже вакцинувалася індійським препаратом, але це була вакцина проти дифтерії та правця.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно прищепився від коронавірусу в ході візиту в Олександрівську клінічну лікарню Києва.

Президент Зеленський також вакцинувалася з воїнами в зоні проведення ООС.

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    зеленский ваще еще до сих пор анализы на наркотики не сдал. разве можно верить этим клованам?
  • U.L. Carst
    С чего ты взял, что индийская типа-вакцина безопасная? Физраствор, которым клоун ширнулся - да, безопасный. А про вакцину мы не знаем ничего.Кроме того, что фирмочка,у которой ее клоуны купили, торгует жратвой, барахлом, и на закуску - "вакциной от COVID|.
  • Веретено
    чи ефективна, ще зарано казати. зараз основне, що безпечна.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини