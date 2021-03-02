Власникам доведеться здати зброю, якщо з'ясується, що дозвіл на нього видано з порушеннями, - Клименко

Співробітники внутрішньої безпеки Нацполіції перевіряють особисті справи власників дозволених видів зброї. Всі дозволи, які видали з грубими порушеннями без відповідних підстав, будуть анульовані.

Про це Цензор.НЕТ розповів глава Нацполіції Ігор Клименко, коментуючи корупційну схему, виявлену в дозвільній системі Департаментом внутрішньої безпеки.

За словами Клименка, після анулювання дозволу власник зобов'язаний здати зброю (за наявності - основні частини зброї) або пристрій, патрони і боєприпаси до них в орган поліції. Далі громадянин приймає рішення: переоформити або реалізувати зброю. Реалізувати – це продати через відповідні магазини.

"У разі незгоди власника з рішенням органу поліції про анулювання зазначеного дозволу матеріали передаються до суду для вирішення питання про примусове вилучення зброї, основних частин зброї, пристроїв, патронів та боєприпасів до них, - зазначив глава Нацполіції. - Як я вже казав, 9 співробітників поліції, причетних до цієї схеми, звільнені зі служби. Але таких може бути більше. І я сподіваюся, що всі причетні обов'язково дадуть відповідь за свої незаконні дії".

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Він також додав, що службове розслідування триває, і на 10 днів припиняється оформлення, видача дозволів та перереєстрація дозволених видів зброї.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, понад пів року працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції проводили з перевірки роботи підрозділів контролю за обігом зброї. В результаті виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання і носіння дозволених видів зброї. Як зазначають правоохоронці, це - і мисливська вогнепальна нарізна, і гладкоствольна зброя і так звані травмати.

1 березня Ігор Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Всі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.