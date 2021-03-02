"Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - з'явилося відео вакцинації Зеленського. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликає українців вакцинуватися від COVID-19, щоб повернутися до звичного життя: без карантину, масок і дотримання дистанції.

Про це Зеленський повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, своїм особистим прикладом він демонструє, що вакцинація важлива, необхідна і цілком безпечна.

"Боятися треба не вакцинації, а брехні окремих українських політиків, яка поширюється швидше за будь-які інфекції і небезпечна для здоров'я всіх категорій громадян", - наголосив Зеленський.

Крім того, президент повідомив, що кількість вакцин буде достатньою, щоб цього року забезпечити щеплення від коронавірусу для всіх бажаючих.

"Так, вакцинація є добровільною. Але відповідальність за здоров'я і безпеку - свою і своїх близьких - обов'язкова. Всі ми хочемо повернутися до звичного, нормального життя. Без карантину, носіння масок і дотримання дистанції. Вакцинація від COVID-19 - ключ до цього.

Коронавірус не зникне сам собою і сам себе не переможе. Тому закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій.

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