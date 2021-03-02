Жінка-військова застрелилася на території Запорізької АЕС, - ЗМІ
Інформацію про НП журналістам підтвердили в ГУНП в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так, підтверджую", - відповіли кореспонденту агентства в поліції на прохання прокоментувати інформацію про загибель.
Відомо, що трагедія сталася після 12-ї години дня. Жінка-військова 1987 року народження.
На цей момент на місці працює слідчо-оперативна група, проводяться всі необхідні слідчі заходи.
У поліції обіцяють найближчим часом дати докладний коментар. У Нацгвардії ситуацію наразі не коментують.
За даними Energodar NEWS, дівчина проходила службу у військовій частині 3042 Національної гвардії України, яка стоїть на охороні атомної станції. Виявили тіло військовослужбовиці з вогнепальним пораненням голови. Постріл був зроблений з табельної зброї пістолета "Макарова".