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Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 березня в Херсоні

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Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 березня в Херсоні
Завтра, 3 березня, в місті Херсон об 11.00 за адресою: вулиця Нафтовиків, 40 відбудеться церемонія прощання з молодшим сержантом, військовослужбовцем 1-го взводу 1-ї роти 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергієм Мойсеєнком.

Про це йдеться на сторінці у Фейсбук Херсонського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, інформує Цензор.НЕТ.

Воїн загинув 28 лютого о 22.50 у районі селища Павлопіль Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Сергієві Моісеєнку було 32 роки, він пройшов кілька ротацій в АТО/ООС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїн 36-ї ОБрМП Сергій Моісєєнко загинув у зоні ООС 28 лютого унаслідок ворожих обстрілів

У воїна залишилася дочка.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    С погибшим от пули вражеского снайпера воином 36-й ОБрМП Сергеем Моисеенко простятся 3 февраля в Херсоне - Цензор.НЕТ 1630

    Царство Небесне, захистнику...
  • Ирина Филь
    Герої не вмирають! Світла пам'ять. Мої співчуття родині.
    россиянам - гореть в аду Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 лютого в Херсоні - Цензор.НЕТ 4080
  • Чайка Київ
    Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБМП Сергієм Мойсеєнком попрощаються 3 лютого в Херсоні - Цензор.НЕТ 6758
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