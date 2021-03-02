Із початку доби на лінії розмежування тиша, в районі Щастя зафіксовано проліт ворожого безпілотника, - пресцентр ОС
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Протягом поточної доби, 2 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів з боку найманців РФ не було.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"На всій лінії розмежування сторін спостерігалася тиша", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати умови режиму припинення вогню.
Так, поблизу селища Жовте, недалеко від міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно був придушений засобами РЕБ.