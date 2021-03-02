Із початку доби на лінії розмежування тиша, в районі Щастя зафіксовано проліт ворожого безпілотника, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби, 2 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів з боку найманців РФ не було.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"На всій лінії розмежування сторін спостерігалася тиша", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати умови режиму припинення вогню.

Так, поблизу селища Жовте, недалеко від міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно був придушений засобами РЕБ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 1 українського воїна поранено, 8 зазнали бойових травм внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС