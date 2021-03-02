НАЗК направило до суду протоколи про два порушення відстороненого голови КСУ Тупицького
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Просимо районний суд міста Києва повідомляти про час і дати судових засідань, на яких буде розглядатися справа про адміністративне порушення за згаданим протоколом, із метою особистого надання мною як особою, що склала протокол, пояснень", - зазначив Олександр Новіков у супровідному листі.
Зазначені протоколи голова НАЗК склав 8 лютого. Вони стосуються ознак конфлікту інтересів при прийнятті рішення про неконституційність е-декларування та умисного незазначення в декларації ділянки, розташованої в Криму. Відповідальність за ці порушення передбачена ч. 4 ст. 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) та ч. 2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.