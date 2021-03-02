"Укрзалізниця" з 7 березня призупиняє посадку і висадку пасажирів у Чернівецькій і Житомирській областях

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей, які віднесені до "червоної" карантинної зони рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Продаж квитків у ці області припинено як мінімум із 7 по 12 березня.

Також будуть обмежені висадка і посадка пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 7 березня 2021 року включно.

У той же час пасажирам із квитками до Чернівців, Житомира та інших напрямків цих областей доступні для висадки та посадки інші станції за маршрутом прямування поїзда, якщо ці станції розташовані за межами "червоної" зони.

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"Наголошуємо, що до 6 березня включно всі пасажири з отриманими квитками зможуть безперешкодно дістатися до місця призначення залізницею. Також обмеження не стосуватимуться пасажирів, чиї рейси почнуться о 00:00 7 березня і завершаться вже під час дії обмежень", - зазначають у повідомленні "Укрзалізниці".

Також в "Укрзалізниці" зазначили, що постанова Кабінету міністрів України № 154 обумовлює можливість призначення спеціальних рейсів для доставки людей із зони карантину, тому "Укрзалізниця" зараз проводить переговори з відповідними облдержадміністраціями на замовлення таких рейсів, про що буде повідомлено додатково.

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