Слідчі щодня працюють у кримінальних справах проти Тупицького, найближчим часом оголосять результати, - в.о. голови ДБР Сухачов
Таку заяву зробив в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов у вівторок на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що стосується кримінальних проваджень. Вони дійсно є в ДБР. Щодо них щодня проводиться робота слідчих. Перспектива кримінальних проваджень: найближчим часом ми очікуємо результатів завершення щодо конкретних проваджень, є певні труднощі з іншими провадженнями", - сказав Сухачов.
Після завершення розслідування ДБР поінформує про це, додав він.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.
26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.