Слідчі щодня працюють у кримінальних справах проти Тупицького, найближчим часом оголосять результати, - в.о. голови ДБР Сухачов

Найближчим часом очікуються результати розслідувань щодо окремих кримінальних проваджень, де фігурує Олександр Тупицький, відсторонений від посади голови Конституційного Суду України.

Таку заяву зробив в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов у вівторок на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується кримінальних проваджень. Вони дійсно є в ДБР. Щодо них щодня проводиться робота слідчих. Перспектива кримінальних проваджень: найближчим часом ми очікуємо результатів завершення щодо конкретних проваджень, є певні труднощі з іншими провадженнями", - сказав Сухачов.

Після завершення розслідування ДБР поінформує про це, додав він.

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.

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