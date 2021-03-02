Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар. ДОКУМЕНТ

Ідеться про постріли УОФ12, виготовлені в СРСР у 1986-1988 рр. Вони не відповідають вимогам безпеки і не підлягають закупівлі як небезпечні й неефективні.

Про це йдеться в повідомленні про кримінальне правопорушення, яке нардеп "Європейської солідарності" Михайло Бондар направив на ім'я генпрокурора Ірини Венедіктової. Документ є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

За даними Бондаря, 19.10.2020 року між МО України та ДП "Укрспецекспорт" укладено державний контракт № 403/1/20/74 на поставку 5000 пострілів УОФ12 за ціною, еквівалентною 760 євро за штуку. Загальна вартість сягнула 126,5 млн грн. Як постачальника вказано Czech Defense Systems a.s.

Депутат наголошує, що йдеться про радянські боєприпаси 1986-1988 рр виробництва, які зняло з експлуатації і продає як зайве майно Міноборони Болгарії.

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"Закуплені за держконтрактом № 403/1/20/74 постріли належать до 3-ї категорії і не підлягають закупівлі, як небезпечні та неефективні. Заступник міністра оборони О.Миронюк... з метою приховування ціни і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, скоординував схему поставок, у якій задіяні три приватні суб'єкти з юрисдикцією в Болгарії, Словаччині і Чехії для проведення безтоварних операцій або операцій, які не змінюють характеристик товару", - стверджує Бондар.

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Небезпечні й старі снаряди, за даними депутата, закупили за підвищеною ціною. Україна віддала за кожен постріл 760 євро при тому, що на ринку ЄС вони коштують від 295 до 470 євро за одиницю. Збитки бюджету, за даними депутата, становлять 48,28 млн грн.

Україні вже пропонували закупити ці постріли в 2018-2019 рр. по 450 євро, але тоді Міноборони відмовилося придбати їх, оскільки вони не відповідають вимогам і стандартам, зазначає Бондар.





