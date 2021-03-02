Росія в ТКГ знову заблокувала питання відкриття КПВВ у Луганській області, - українська делегація

Російська сторона в Тристоронній контактній групі вкотре заблокувала питання відкриття та подальшої роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Золоте" і "Щастя" на лінії зіткнення в Луганській області.

Про це заявили за підсумками засідання в українській делегації в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.

"У гуманітарній підгрупі російська сторона знову заблокувала питання відкриття роботи КПВВ зі свого боку, незважачюи на успішний пропуск конвою ООН із гуманітарною допомогою, який відбувся 1 березня на КПВВ "Щастя" і показав повну готовність його до пропуску вантажів і пасажирів", - ідеться в повідомленні.

Також наголошується, що ініціативи, запропоновані головою української делегації Леонідом Кравчуком, а саме надання Україні пасажирського транспорту (автобусів) для здійснення перевезення пасажирів на КПВВ "Щастя" і "Золоте", а також інших технічних умов для початку стійкої роботи пропускних пунктів "не залишають аргументів російській стороні, які могли б виправдати її зволікання щодо розблокування зі свого боку роботи КПВВ і допуску українських громадян до отримання адміністративних послуг і фінансової допомоги".

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Як повідомили в Українській делегації, переговори в рамках політичної підгрупи і підгрупи з безпеки завершилися безрезультатно.

Зокрема, завданням у рамках групи з політичних питань було продовження обговорення і реалізації "Плану спільних кроків", запропонованого українською стороною як основи для подальшого виконання домовленостей, досягнутих у нормандському і мінському форматах, зокрема, перенесення термінів його виконання.

"Для цього має бути виконана головна умова - російська сторона повинна взяти на себе повну політичну відповідальність за домовленістю, які уклали її керівництво на найвищому міжнародному рівні. Проте вони ухиляються від визнання такої відповідальності та продовжують наполягати, що РФ є лише посередником у конфлікті нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в українській делегації зазначають, що російська делегація намагається підпорядкувати всі питання, включаючи гуманітарні, економічні та безпекові питання, своїй політичній меті "змусити Україну та ОБСЄ вести прямі переговори з представниками квазідержавних утворень як із повноважними представниками однієї зі сторін конфлікту". "Українська сторона розцінює такі заяви як прояв неповаги до держав-учасниць Нормандського формату і міжнародних організацій, задіяних у вирішенні конфлікту, і як намір досягти власних політичних цілей за рахунок порушення відповідних міжнародних домовленостей", - ідеться в заяві.