Мер Миколаєва Сєнкевич: хто відмовиться від вакцинації - буде лікуватися за свій рахунок

Жителі Миколаєва, які відмовилися від щеплення від COVID-19, у разі захворювання коронавірусом будуть лікуватися не за рахунок держави, а за свій власний рахунок.

Про це міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич сказав під час прямого ефіру на Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зараз у Миколаєві проводиться вакцинація від коронавірусу. Ті, хто будуть писати відмови від вакцинації, будуть лікуватися, якщо захворіють коронавірусом, не за рахунок НСЗУ, як це є зараз, а за свій. Це близько 5-10 тисяч гривень на добу", - сказав Сєнкевич.

Він також повідомив, що в місті вже вакцинувалися 160 медпрацівників міських лікарень №1,3,5 і пологового будинку №1, які безпосередньо працюють із "ковідніми" пацієнтами.

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