В Україні циркулюють італійський та іспанський штами COVID-19, мутованого британського і з ПАР немає, - Степанов

На даний момент відомо, що в Україні циркулює суто європейський італійський, іспанський штам, мутованого британського і з ПАР немає.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів в ефірі каналу "Україна 24" про штами коронавірусу, які зараз є в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб досліджувати мутації штамів, треба розкласти матеріал. Ми, на жаль, тільки створюємо відповідні лабораторії. У той же час ми відправляємо зразки у світові лабораторії. В клініку "Шаріте" в Берліні ми відправили 200 зразків. Щодо 48 нам уже надійшла відповідь, що в нас циркулює суто європейський італійський, іспанський штам, мутованого британського і з ПАР у нас немає. Чекаємо на інші результати", - сказав він.

Степанов розповів, звідки і куди ще Україна направила зразки на дослідження штамів.

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"Зараз відправляємо 350 зразків у Лондон. Крім того, відібрали зразки в Івано-Франківській області та віддали в Інститут мікробіології, вони будуть довше робити, потрібно складне дороге обладнання", - сказав він.