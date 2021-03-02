COVAX виділить Україні 1,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca до кінця травня

Глобальна ініціатива COVAX у рамках першого раунду програми виділить Україні 1,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca.

Про це повідомляє пресслужба UNICEF, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначено, що Україні виділено 1 776 000 доз вакцин AstraZeneca/Oxford, виробленої у Великобританії та в Індії. Крім цього, Україна отримає 117 000 доз вакцини Pfizer-BioNTech.

Опубліковані дані ґрунтуються на актуальній інформації про наявність вакцин. Орієнтовний графік поставок цих доз розбитий на два періоди - лютий-березень і квітень-травень. Представники COVAX обіцяють незабаром оприлюднити докладнішу інформацію про розклад поставок.

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У Всесвітній організації охорони здоров'я припускають, що всього в рамках механізму COVAX до кінця травня 2021 року 142 країни-учасниці ініціативи отримають 237 млн доз вакцин. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Із цього моменту і до кінця травня 237 млн доз вакцин будуть передані 142 країнам-учасницям COVAX. ВООЗ і наші партнери з COVAX продовжать день і ніч працювати над досягненням нашої мети - початком вакцинації в кожній країні протягом перших 100 днів цього року. Залишилося 40 днів", - сказав він.

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