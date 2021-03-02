34 кандидати претендують на 2 мандати на довиборах у Раду 28 березня, - ЦВК

2 березня ЦВК завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати в двох одномандатних виборчих округах в Івано-Франківській і Донецькій областях. Проміжні вибори відбудуться 28 березня 2021 року.