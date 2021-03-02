Поставка китайської вакцини Sinovac може затриматися, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допускає затримку поставки китайської вакцини від коронавірусної інфекції CoronaVac виробництва компанії Sinovac Life Sciences.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з контрактом, ми очікуємо поставку перших 700 тис. доз протягом 30 календарних днів після реєстрації вакцини. Вакцина була зареєстрована 6 лютого в Китаї, тобто 6 березня вони повинні поставити в Україну. Я дав доручення, щоб ситуацію з'ясували в контрагента, але мені щось підказує, що може бути перенесення термінів", - заявив Степанов.

У той же час, він підкреслив, що через дефіцит вакцин затримується і поставка в рамках ініціативи COVAX 117 тис. доз вакцини Pfizer.

"Ми в січні отримали підтвердження поставки в середині лютого, але сьогодні вже 2 березня, а вакцини немає", - сказав Степанов.

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"Подивіться, що відбувається в Європі, та ж AstraZeneca переносить терміни, Pfizer переносить терміни", - резюмував він.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я до 6 березня чекає поставки вакцини CoronaVac, виробленої китайським виробником Sinovac і закупленої МОЗ за кошти держбюджету.

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МОЗ планувало почати вакцинацію проти COVID-19 із використанням двох вакцин - виробництва Pfizer/BioNTech (117 тис. доз, які будуть отримані в рамках механізму COVAX) і AstraZeneca (1 млн доз за прямими закупівель за кошти державного бюджету та 2,2-3 , 7 млн доз, отриманих у рамках COVAX). Обидві вакцини вже подані на реєстрацію в Україні. Поставка вакцини Pfizer очікувалася в кінці лютого - початку березня.