Жителі ОРДЛО зможуть вакцинуватися від коронавірусу на КПВВ, - заступник голови Мінреінтеграції Драганчук
Про це розповіла заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Вільне радіо.
"Ми плануємо почати вакцинацію на КПВВ для наших громадян, які зараз живуть на ТОТ. У нас була вже не одна нарада, а конструктивне спілкування з МОЗ про те, щоб люди, які живуть в ОРДЛО, мали можливість почати вакцинацію разом з іншими українцями, безпосередньо це стосується категорії 60+. Ми зараз розробляємо алгоритм, як це можна забезпечити вздовж лінії розмежування. Це можуть бути мобільні бригади або безпосередньо в сервісних зонах на КПВВ у медичних кабінетах", - пояснює Інна Драганчук.
Один із пріоритетів роботи міністерства, додає вона, саме наближення медичних послуг до лінії розмежування.
"Але ми розуміємо, яким би ми не розробили для себе алгоритм і як би не наблизили ці послуги, не від нас залежить, хто саме зможе виїхати і ці послуги отримати", - говорить заступник міністра.
Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Першим в Україні вакцину від коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас.
1 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ №369 про внесення змін у Дорожню карту з впровадження вакцинації від COVID-19, які дозволяють з початку кампанії використовувати будь-які залишки вакцин для щеплень громадських діячів із метою популяризації імунізації від коронавірусної хвороби.
2 березня під час робочої поїздки в зону проведення операції Об'єднаних сил вакциною CoviShield розробки Oxford/AstraZeneса вакцинувався президент Володимир Зеленський.