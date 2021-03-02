Аваков назвав свідчення колишнього співробітника білоруського спецпризначення Макара у справі Шеремета "цікавими"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що генпрокурор незабаром прийме рішення про подальші кроки в розслідуванні кримінальної справи, що стосується замовників вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

"Зовсім недавно ми побачили новий епізод, коли білоруський товариш розповів нам історію, показав нам матеріали про те, що за пару років до вбивства Шеремета це питання обговорювалося в Білорусі. Це питання замовників і "за що?" завжди в цій справі висіло. Ми не повинні приміряти, чи лягає це в розслідування. Питання в тому, істина це чи ні. Ми весь час ставимо собі питання: а який мотив? І ось ми побачили мотив, що білоруські спецслужби вважали, що він (Шеремет. - ред.) є незручною людиною", - сказав Аваков.

Міністр нагадав, що з інформатором були проведені слідчі дії в Україні.

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"Він дав свідчення. Вони цікаві. Ще буде в нас дві цікаві слідчі дії, а потім генеральний прокурор вирішить, чи можна цю інформацію робити публічною і що з нею робити далі", - підсумував глава МВС.

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. 19 січня Макар дав свідчення в Києві. МЗС Білорусі після цього заявило, що має в своєму розпорядженні аудіоспростування його свідчень. У Нацполіції повідомили, що Макар надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників убивства Шеремета.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".