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Аваков назвав свідчення колишнього співробітника білоруського спецпризначення Макара у справі Шеремета "цікавими"

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Аваков назвав свідчення колишнього співробітника білоруського спецпризначення Макара у справі Шеремета "цікавими"
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що генпрокурор незабаром прийме рішення про подальші кроки в розслідуванні кримінальної справи, що стосується замовників вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

"Зовсім недавно ми побачили новий епізод, коли білоруський товариш розповів нам історію, показав нам матеріали про те, що за пару років до вбивства Шеремета це питання обговорювалося в Білорусі. Це питання замовників і "за що?" завжди в цій справі висіло. Ми не повинні приміряти, чи лягає це в розслідування. Питання в тому, істина це чи ні. Ми весь час ставимо собі питання: а який мотив? І ось ми побачили мотив, що білоруські спецслужби вважали, що він (Шеремет. - ред.) є незручною людиною", - сказав Аваков.

Міністр нагадав, що з інформатором були проведені слідчі дії в Україні.

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"Він дав свідчення. Вони цікаві. Ще буде в нас дві цікаві слідчі дії, а потім генеральний прокурор вирішить, чи можна цю інформацію робити публічною і що з нею робити далі", - підсумував глава МВС.

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. 19 січня Макар дав свідчення в Києві. МЗС Білорусі після цього заявило, що має в своєму розпорядженні аудіоспростування його свідчень. У Нацполіції повідомили, що Макар надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників убивства Шеремета.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

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Топ коментарі

  • Валерия Ларченко b661826f
    Сегодня вообще весело...мертвечук, в интервью BBC,вдруг стрынданул,что если в ближайшее время провести выборы,то президентом будет Порошенко...авакян тоже ,в интервью гордону,с чего то начал Пороху подлизывать:"Порошенко не враг Украины...он такие крутые дела для Украины проворачивал,что вообще...".В общем ,далі буде щось)))
  • machta
    Антоненку - свободу!!!
  • Olga Martens
    Аваков прыгает с канала на канал.....только успевает...это значит, что дела в детском саду на Банковой дюже плохи....и что он понял, что , поддерживая на всякий случай штанишки мальчонке с Банковой, одновременно всё-таки напомнить украинцам, что с Порохом он тоже работал....правда Порох, такой сякой не дал ему , огненному защитнику Украины, наложить санкции на мертвечука ещё аж в 2016 году....вот только не поняла из его речи ,а кто будет отвечать за фейковое уголовное дело против ребят по убийству Шеремета?..на том радостном партийном собрании при объявлении на весь мир этих ребят убийцами , никого рядом со счастливым президентом и торжествующим Аваковым не стояло....В европейской, демократической, цивилизованной стране в отставку ушёл бы и президент и главный фальсификатор этого дела , то есть вы, товарищ Аваков.
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