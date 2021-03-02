Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca, яка виготовлена в Індії і поставляється в Україну під локальною назвою Covishield, абсолютно ідентична з препаратом, який постачають до Великобританії та в Євросоюз. У них немає ніяких відмінностей.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Чиновник зазначив, що в світі всі великі виробники вакцин від COVID підписали контракти з виробничими потужностями в різних країнах світу, коли стали зрозумілі масштаби пандемії. І у всіх випадках немає відмінностей у вироблених препаратах у різних частинах світу.

"AstraZeneca законтрактувала дві потужності в Китаї, в Індії. Serum Institute - це зрозуміло, тому що це найбільший виробник вакцин у світі. У Південній Кореї, в Таїланді, навіть у Росії. Коли ми в серпні почали переговори, то вони нам пропонували поставки з Ярославля, де в них завод. Уся вакцина абсолютно однакова, незалежно від місця виробництва. Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові", - сказав Стеапнов.

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