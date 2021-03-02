США опублікували санкційний список у справі Навального. Під санкціями - директор ФСБ Бортніков і генпрокурор Росії Краснов
Мінфін США опублікував список громадян Росії та організацій, проти яких введені санкції через отруєння і переслідування опозиційного російського політика Олексія Навального, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Під санкції потрапили:
- директор ФСБ Олександр Бортніков;
- глава ФСВП Олександр Калашніков;
- перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко;
- генпрокурор Ігор Краснов;
- заступник міністра оборони Олексій Криворучко;
- заступник міністра оборони Павло Попов;
- глава управління Кремля з внутрішньої політики Андрій Ярін.
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Крім того, під санкції потрапили організації:
- 27-й науковий центр міноборони РФ;
- 33-й центральний НДІ Міноборони РФ;
- НДІ органічної хімії і технології (ДержНДІОХТу) - за даними ЗМІ, саме там за часів СРСР розробили бойову отруйну речовину "Новачок", яку знайшли в пробах Навального.
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У списку відомства також фігурують Федеральна служба безпеки (ФСБ) і Головне розвідувальне управління (ГРУ), які США вже включили до санкційного списку раніше на інших підставах.