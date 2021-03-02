США опублікували санкційний список у справі Навального. Під санкціями - директор ФСБ Бортніков і генпрокурор Росії Краснов

Під санкції мінфіну США за отруєння і переслідування опозиціонера Олексія Навального в Росії потрапили сім чиновників і три організації.

Мінфін США опублікував список громадян Росії та організацій, проти яких введені санкції через отруєння і переслідування опозиційного російського політика Олексія Навального, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Під санкції потрапили:

- директор ФСБ Олександр Бортніков;

- глава ФСВП Олександр Калашніков;

- перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко;

- генпрокурор Ігор Краснов;

- заступник міністра оборони Олексій Криворучко;

- заступник міністра оборони Павло Попов;

- глава управління Кремля з внутрішньої політики Андрій Ярін.

Читайте на Цензор.НЕТ: США вводять санкції проти Росії через отруєння Навального: розвідка каже, що його отруїла ФСБ

Крім того, під санкції потрапили організації:

- 27-й науковий центр міноборони РФ;

- 33-й центральний НДІ Міноборони РФ;

- НДІ органічної хімії і технології (ДержНДІОХТу) - за даними ЗМІ, саме там за часів СРСР розробили бойову отруйну речовину "Новачок", яку знайшли в пробах Навального.

Також на Цензор.НЕТ: Навального доставили в колонію Володимирської області, - ЗМІ

У списку відомства також фігурують Федеральна служба безпеки (ФСБ) і Головне розвідувальне управління (ГРУ), які США вже включили до санкційного списку раніше на інших підставах.