Новини 2 березня: Зеленський зробив щеплення, Шарія внесли в базу розшуку МВС

Президент зробив щеплення, Шарій потрапив у розшук, в Раді встановили сенсорну кнопку, Росія - під санкціями ЄС і США через отруєння Навального, - головні новини України та світу 2 березня.

Зеленський зробив щеплення

Президент вакцинувався від COVID-19 препаратом Oxford/Astrazeneca з Індії під час відвідування передової. "Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не" робити собі нерви", - звернувся Зеленський до українців. Президент пояснив, що хоч уже і хворів коронавірусом, рівень антитіл у нього - дуже низький, а тому він вирішив зробити щеплення.

Вакцина затримується

Поставка в Україну китайської вакцини від коронавірусу затримується, - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Вона повинна приїхати 6 березня, але навряд чи буде до цього терміну. Тим часом стало відомо, що в рамках механізму COVAX наша країна до кінця травня має отримати 1,7 млн доз вакцин AstraZeneca виробництва Великобританії та Індії. Степанов наголошує, що британська та індійська вакцини абсолютно однакові.

Шарія внесли в базу розшуку МВС

Шарій перебуває в списку "осіб, які переховуються від органів влади" з 16 лютого 2021 року. Місцем зникнення пропагандиста правоохоронці вказали Київ.

"Слуги народу" створюють молодіжне крило

"Зе! Молодіжка" повинна об'єднати активних і креативних людей, які поділяють ідеї і принципи президента Володимира Зеленського, - пояснив лідер партії Олександр Корнієнко. Молодіжне крило СН займеться реалізацією законопроєкту "Про основні засади молодіжної політики", який зареєстровано в парламенті.

Кінець епохи кнопкодавства

У Раді встановили сенсорну кнопку - її роботу продемонстрував журналістам голова ВР Дмитро Разумков. "Я сподіваюся, що ми із сьогоднішнього дня будемо жити в нових реаліях. І говорити про те, що знову хтось кнопкодавив у стінах Верховної Ради ні ми, ні ви просто вже не зможемо", - сказав нардеп.

ЄС і США ввели санкції проти РФ за отруєння Навального

Під санкції Євросоюзу потрапили четверо найвищих російських чиновників, під санкції США - семеро і три організації. США окремо зазначили, що, за їхніми даними, отруєння Навального організувала ФСБ.

Україна схвалює санкції ЄС проти чиновників РФ через переслідування Навального і розраховує на те саме за Крим.

Львів'янку можуть посадити на 7 років за розсилку інтимних фото

Жінка знімала себе на смартфон, викладала фото і відео в телеграм-каналі й пропонувала користувачам платну підписку. Її звинуватили у виготовленні порнографії і можуть посадити на 7 років.