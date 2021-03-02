У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ

Виправна колонія №2 у Володимирській області РФ, куди відправили відбувати покарання опозиціонера Олексія Навального, поставляє ФСВП нижню білизну.

Як з'ясував The Insider, у 2018 році ВК-2 отримала контракт від Управління ФСВП по Володимирській області на поставку чоловічих сорочок, трусів і кальсонів, передає Цензор.НЕТ. Сума контракту сягнула 821 тисячу рублів. Згідно з даними сайту Держзакупівель, колонія повинна була поставити 4 тисячі трусів і кальсонів за ціною в 81 рубль за штуку. Сорочки були оцінені дорожче - по 311 рублів.

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На офіційному сайті ФСВП по Володимирській області вивішено каталог продукції, яку виробляють ув'язнені місцевих колоній. Серед них - сувеніри, меблі, взуття і текстиль, форма для співробітників поліції, спецодяг, білизна. Їх шиють саме у ВК-2.

Видання зазначає, що Навального етапували відбувати покарання із СІЗО "Матроська тиша" в колонію 26 лютого. Поки ФСВП не зробила офіційних заяв про те, до якої установи був доставлений опозиціонер. Однак різні джерела повідомили, що його відправили у ВК-2 у Володимирській області.

Як вдалося самому Навальному дізнатися з розмови з одним з отруйників - співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим - отруту було нанесено на труси опозиціонера в номері готелю в Томську.

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