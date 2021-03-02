Російськомовний канал оштрафували в Латвії на 16 тис. євро за брехню про коронавірус

У Латвії Нацрада щодо електронних ЗМІ оштрафувала Перший Балтійський канал, у програмах якого говорилося, що COVID-19 - інфекція з низьким рівнем зараження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на балтійське видання Delfi.

Рада дійшла висновку, що канал поширював неправдиву інформацію про коронавірусну інфекцію Covid-19 і її заразність і тим самим збивав із пантелику людей і піддавав їхнє здоров'я серйозному ризику.

Так, у програмах "Здоров'я" і "Жити здорово" поширювалися помилкові твердження про те, що коронавірус - інфекція з низьким рівнем зараження. Хибність цієї інформації підтвердили Міністерство охорони здоров'я і Центр профілактики та контролю захворювань, які перевірили зазначені твердження.

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Канал оштрафовано на максимальну суму 10 000 євро за порушення в передачі від 27 грудня "Здоров'я" і на 6000 євро за порушення в програмі "Жити здорово" від 30 грудня.