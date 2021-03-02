В України єдина політика щодо реінтеграції ОРДЛО і Криму, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко
Про це розповів заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".
"Незважаючи на те, що інтенсивність конфлікту на Донбасі вища, ніж у Криму, це не означає, що в нас повинен бути різний підхід до громадян на Донбасі та в Криму. Вони всі є громадянами України. Вони всі мають право на те, що передбачено законом і Конституцією. Всі, хто не співпрацює з країною-окупантом, є жертвами. Тому ми, як країна, повинні надати їм максимальне сприяння і допомогу", - наголосив Ігор Яременко.
Він нагадав, що саме в цьому контексті в кінці минулого року Мінреінтеграції представило законопроєкт про перехідний період.
"Цей законопроєкт повинен дати поштовх до обговорення в суспільстві всієї проблематики деокупації. А по-друге - дати відповідь на питання: "А що буде після деокупації наших територій на цих територіях?" Я не скажу, що воно сьогодні завершено. У нас триває робота. Ми отримали величезну кількість відгуків на цей законопроєкт", - розповів заступник голови Мінреінтеграції.
Остаточну версію законопроєкту представлять трохи пізніше, пообіцяв Ігор Яременко.
"Найголовніше в цьому випадку - те, що ми задали тренд. Ми відкрили дискусію. І люди можуть дізнатися більше про це. Це інструмент роз'яснення і донесення інформації, що вкрай важливо", - додав він.