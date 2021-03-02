Я проти вільного володіння короткоствольною зброєю та легалізації марихуани, - Аваков

В Україні короткоствольну зброю повинні мати виключно працівники правоохоронних органів, а легалізація марихуани можлива у вигляді канабіноїдів за рецептом.

Про це глава МВС Арсен Аваков заявив в ефірі програми "В гостях у Гордона", інформує Цензор.НЕТ.

"Усім чомусь хочеться мати короткоствольну зброю, але всі потім обурюються, що несподівано хтось когось застрелив. А ви уявіть, коли будь-який громадянин матиме можливість мати короткоствольну зброю. Я - проти. Я за те, щоб людина, якщо в неї все в порядку з головою та з іншими ситуаціями, мала мисливську або спортивну зброю. Що стосується короткоствольної зброї, її повинні мати виключно співробітники правоохоронних органів, яким це потрібно", - уточнив міністр.

Коментуючи питання легалізації марихуани, Аваков сказав, що він не проти, щоб канабіноїди видавалися за рецептом.

"Канабіноїди - це елементи витяжки з марихуани, присутні в таблетках, які видаються за електронним рецептом, якщо людині потрібно полегшити біль. Але я категорично проти того, щоб дозволити людям марихуану вирощувати на підвіконні в, умовно кажучи, двох горщиках, і потім покурювати", - зазначив глава МВС.

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На думку Авакова, марихуана - "це відкрита дорога до важчих наркотиків".