Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем"

Санкції в зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального в МЗС РФ називають "спробою диктату" і "новим витком конфронтації".

Коментар офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової опубліковано на сайті міністерства іноземних справ РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Усе це - лише привід для продовження неприкритого втручання в наші внутрішні справи. Миритися з цим не маємо наміру. Реагувати будемо, виходячи з принципу взаємності, не обов'язково симетрично", - сказано в коментарі.

Захарова звинуватила США в "спробі диктату" і "претензії на власну винятковість".

"Закликаємо колег не гратися з вогнем", - наголосила Захарова.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 березня Євросоюз і США ввели санкції проти РФ за отруєння Навального. Під санкції Євросоюзу потрапили четверо найвищих російських чиновників, під санкції США - семеро і три організації. США окремо зазначили, що, за їхніми даними, отруєння Навального організувала ФСБ.