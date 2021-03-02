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Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем"

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Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем"
Санкції в зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального в МЗС РФ називають "спробою диктату" і "новим витком конфронтації".

Коментар офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової опубліковано на сайті міністерства іноземних справ РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Усе це - лише привід для продовження неприкритого втручання в наші внутрішні справи. Миритися з цим не маємо наміру. Реагувати будемо, виходячи з принципу взаємності, не обов'язково симетрично", - сказано в коментарі.

Захарова звинуватила США в "спробі диктату" і "претензії на власну винятковість".

"Закликаємо колег не гратися з вогнем", - наголосила Захарова.

Читайте на Цензор.НЕТ: У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 березня Євросоюз і США ввели санкції проти РФ за отруєння Навального. Під санкції Євросоюзу потрапили четверо найвищих російських чиновників, під санкції США - семеро і три організації. США окремо зазначили, що, за їхніми даними, отруєння Навального організувала ФСБ.

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Топ коментарі

  • молодой рабочий
    С уваженьем… Дата. Подпись.
    Отвечайте нам, а то,
    Если Вы не отзовётесь,
    Мы напишем… в Спортлото!
  • Топ Ган
    Россия угрожает США из-за санкций за отравление Навального: "Призываем коллег не играть с огнем" - Цензор.НЕТ 2357 Россия угрожает США из-за санкций за отравление Навального: "Призываем коллег не играть с огнем" - Цензор.НЕТ 573
  • Amber
    Абсолютно правильные настроения !!

    В США резко выросли антироссийские настроения.
    Рекордное число американцев, 77% - заявили о негативном отношении к России.
    Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного социологической службой Gallup.
    Две основные причины.
    Во-первых, появляется всё больше доказательств того, что штурм Капитолия и другие акции неповиновения, в значительной степени финансировали и подогревали медийно из Москвы.
    Во-вторых, Байден чётко и без дипломатических экивоков обозначил, кто есть главный внешний враг Соединённых Штатов.
    Президент, у которого есть яйца.
    И я сейчас не о Зеленском.
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