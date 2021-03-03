У Білорусі засудили медика і журналістку, які спростували слова Лукашенка про "п'яного" загиблого протестувальника
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Кримінальну справу щодо Катерини Борисевич та Артема Сорокіна порушили ще у листопаді 2020 року, тоді ж їх затримали. Медика та журналістку звинуватили у "розголошенні медичної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки".
13 листопада журналістка Борисевич опублікувала статтю про смерть протестувальника Романа Бондаренка, у якій вона посилалася на медичні документи та коментар лікаря Сорокіна. Медик стверджував, що загиблий хлопець мав "нуль проміле алкоголю у крові", попри те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що загиблий нібито був п'яним.
Так, Московський районний суд Мінська засудив журналістку Борисевич до шести місяців позбавлення волі та штрафу у 2900 рублів (понад 31 тисячу грн). Медику Лікарні швидкої медичної допомоги Артему Сорокіну оголосили вирок у два роки колонії з відстрочкою покарання на рік.
Після оголошення вироку Сорокіна звільнили у залі суду, а Борисевич проведе за ґратами ще два місяці.