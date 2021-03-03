Поліцейський на Житомирщині катував юнака, вимагаючи зізнатися у викраденні автомобіля, - Офіс Генпрокурора

Про підозру в катуваннях за попередньою змовою повідомили співробітнику поліції та ще двом особам.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"У січні 2021 року двох юнаків, що рухалися пізно ввечері між населеними пунктами одного з районів Житомирської області, зупинила група осіб і відразу почала їх бити руками й ногами по різних частинах тіла, примушуючи стояти на колінах. При цьому вони вимагали від хлопців зізнатися у викраденні автомобіля та повідомити про місце його перебування", - йдеться в повідомленні.

Згодом на місце події прибув автомобіль патрульної поліції.

"Поліцейський замість надання допомоги юнакам дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з них, вимагаючи надати відомості щодо угону автомобіля. Після цього правоохоронець вдарив потерпілого рукояткою пістолета по голові", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Правоохоронцю і двом його спільникам повідомили про підозру за фактами катувань, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України). Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

"Громадське" повідомляє, що потерпілого хлопця звуть Арсен, він - племінник Дениса Сєніка, керівника служби першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової. За словами Сєника, його племінника разом з другом забрали у відділення поліції і утримували там 4 години, вимагаючи зізнатися у викраденні автомобіля. Авто знайшли того ж дня.

Як розповів Сєнік, на наступний день Арсен з батьками поїхали в поліцію, щоб написати заяву і зняти побої. Однак і там, і в прокуратурі їм відмовили. Хлопцеві довелося зробити це в місцевій лікарні, де його зустріли поліцейські. Вони повели Арсена на зустріч з прокурором, де та постійно намагалася мінімізувати і пом'якшити дії поліції, а потім видала йому незареєстровану копію протоколу без печатки.