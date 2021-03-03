Поліцейський на Житомирщині катував юнака, вимагаючи зізнатися у викраденні автомобіля, - Офіс Генпрокурора
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"У січні 2021 року двох юнаків, що рухалися пізно ввечері між населеними пунктами одного з районів Житомирської області, зупинила група осіб і відразу почала їх бити руками й ногами по різних частинах тіла, примушуючи стояти на колінах. При цьому вони вимагали від хлопців зізнатися у викраденні автомобіля та повідомити про місце його перебування", - йдеться в повідомленні.
Згодом на місце події прибув автомобіль патрульної поліції.
"Поліцейський замість надання допомоги юнакам дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з них, вимагаючи надати відомості щодо угону автомобіля. Після цього правоохоронець вдарив потерпілого рукояткою пістолета по голові", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
Правоохоронцю і двом його спільникам повідомили про підозру за фактами катувань, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України). Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
"Громадське" повідомляє, що потерпілого хлопця звуть Арсен, він - племінник Дениса Сєніка, керівника служби першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової. За словами Сєника, його племінника разом з другом забрали у відділення поліції і утримували там 4 години, вимагаючи зізнатися у викраденні автомобіля. Авто знайшли того ж дня.
Як розповів Сєнік, на наступний день Арсен з батьками поїхали в поліцію, щоб написати заяву і зняти побої. Однак і там, і в прокуратурі їм відмовили. Хлопцеві довелося зробити це в місцевій лікарні, де його зустріли поліцейські. Вони повели Арсена на зустріч з прокурором, де та постійно намагалася мінімізувати і пом'якшити дії поліції, а потім видала йому незареєстровану копію протоколу без печатки.