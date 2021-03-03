Санкції за отруєння Навального - "значне покарання" для РФ, - Держдеп

Санкції проти Росії, про які стало відомо у вівторок, стануть значним покаранням для Москви, оскільки їх запровадили як США, так і ЄС.

Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні були запроваджені санкції з обох боків від Атлантики. Наші власні санкції були значними, дії Європи також були значними", - сказав він на брифінгу у вівторок.

"І якщо скласти їх разом, то це значне покарання для Росії", - вважає він.

За словами Прайса, оскільки США і ЄС діють спільно, в Москві "це помітять".

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Нагадаємо, Мінфін США оголосив про санкції щодо першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка, директора ФСБ Олександра Бортнікова. Відповідно до опублікованого списку Мінфіну, обмежувальні заходи запроваджуються і проти заступників міністра оборони Олексія Криворучка і Павла Попова, директора ФСВП Олександра Калашникова, генпрокурора Ігоря Краснова і начальника управління президента РФ з внутрішньої політики Андрія Яріна.

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Як повідомлялося, 2 лютого санкції ЄС проти російських посадовців у зв'язку із ситуацією з Навальним набули чинності. Обмежувальні заходи запроваджено проти глави Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, генпрокурора Ігоря Краснова, директора Росгвардії Віктора Золотова та директора ФСВП Олександра Калашникова.

Ці санкції встановлюють заборону на поїздки до Євросоюзу і заморожування в ЄС банківських активів осіб, які підпали під обмежувальні заходи.