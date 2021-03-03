Міськрада Кам'янця-Подільського просить заборонити ОПЗЖ і "Партію Шарія"

Кам'янець-Подільська міська рада звернулася до президента, Верховної Ради і секретаря РНБО з проханням заборонити діяльність "Партії Шарія" та ОПЗЖ.

Про це повідомляє пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Просимо вас підготувати та ухвалити законопроєкти та регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партії "Опозиційна платформа - За життя" та Партії Шарія як таких, що відстоюють та активно просувають інтереси російського агресора", - йдеться в зверненні.

Депутати зазначили, що в країні, крім боротьби за суверенітет на східних кордонах, "є і внутрішній ворог, який розхитує ситуацію і підточує основи державотворення".

"Нам необхідно вже сьогодні зупинити діяльність рупорів Кремля", - наголосили вони.

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