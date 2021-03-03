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"Жодної заборони не існує": Степанов, який перехворів на COVID-19, пояснив, навіщо вакцинувався

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"Жодної заборони не існує": Степанов, який перехворів на COVID-19, пояснив, навіщо вакцинувався
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який днями вакцинувався проти коронавірусу, розповів про мету публічного щеплення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Справді, я перехворів 3 місяці тому. Згідно з нашими рекомендаціями та міжнародними протоколами, людина може не вакцинуватися 6 місяців після хвороби. Водночас якоїсь заборони не існує", - сказав він.

Степанов відповів на запитання, чи є небезпека непротокольної реакції імунної системи.

"Таких випадків зафіксовано у світі не було. Тому я вирішив, у зв’язку з цією антивакцинальною вакханалією, яка вже впродовж двох місяців є в країні, дуже важливо, щоб люди вакцинувалися. Той відсоток, який показують соціологічні дослідження, нас не влаштовує. Потім послухали, що почали говорити після привезення вакцини в Україну наші політики в гонитві за політичними дивідендами… Але це спекуляції на здоров’ї людей, тому я вирішив це зробити (вакцинуватися. – Ред.)", - сказав він.

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Як повідомлялося, 1 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно вакцинувався проти коронавірусу під час візиту в Олександрівську клінічну лікарню Києва. Зазначимо, він став першим українським чиновником, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Нагадаємо також, що в листопаді 2020 року Степанов переніс COVID-19.

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Топ коментарі

  • Diogen Gdl
    Где пфайцер? После запрета минздрава на выявление происхождения вакцины можеш увольнятся. Кто в здравом уме позволит себя колоть неизвестной жидкостью с бутылочки?
  • Ярема Стогін 6249da91
    Він так "перехворів" на КОВІД, як і Зеленський. Шоу і клоунада, брехня уведена в ранг державної політики.
  • Порохобандерівець
    Боюся, все набагато простіше. Зелень добила економіку до того, що далі падати вже нікуди. Ще й боргів нагреблися.
    До речі, схоже для тебе непомітно пройшла новина, що в кінці 2020 року внутрішній державний борг України вперше перевищів 1 трильйон грн та склав 1 трильон 33 мільярдів грн, або $37,067,211,310.00
    ЗЕ!
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