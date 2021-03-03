Дев'ять учнів постраждали внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції в школі Житомира, - ДСНС

У Житомирі внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції постраждали 9 учнів. Навчальний процес призупинено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"2 березня в Житомирі у загальноосвітній школі № 20 зареєстровано гостру кишкову інфекцію у 9 учнів (2012-2013 р.н.), з яких 7 учнів перебувають на стаціонарному лікуванні та 2 учні - на амбулаторному лікуванні", - сказано в повідомленні.

За інформацією рятувальників, стан здоров’я хворих задовільний.

"Із 3 березня в школі призупинено навчальний процес. Всього в установі навчається 885 учнів", - повідомили у відомстві.

Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

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