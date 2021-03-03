В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"7235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 03 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 3 486 осіб;
летальних випадків – 185;
одужало – 5 118 осіб;
здійснено тестувань за добу – 85 043 (зокрема методом ПЛР – 34 945, методом ІФА – 17 688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 410).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 364 705 осіб;
одужало – 1 182 036 особа;
летальних випадків – 26 397;
проведено ПЛР-тестувань – 6 983 925.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях", - розповів Степанов.