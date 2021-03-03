США можуть запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" вже в травні, - Держдеп
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США продовжують пошук цілей для санкцій за "Північний потік-2". Вони можуть оголосити про нові заходи в травні.
Про це заявив у вівторок представник Держдепу Нед Прайс на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Адміністрація США продовжує відстежувати, проти кого слід запровадити санкції за участь у проєкті.
"Ми продовжуємо оцінку організацій, що мають стосунок до "Північного потоку-2", - сказав він.
Прайс пояснив, що американська адміністрація кожні 90 днів має надавати Конгресу дані про свою роботу в цьому напрямку.
"Наступна доповідь, як я розумію, буде в травні. І якщо у нас буде інформація про можливі санкції, то ми повідомимо про це", - заявив він.