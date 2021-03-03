США можуть запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" вже в травні, - Держдеп

США продовжують пошук цілей для санкцій за "Північний потік-2". Вони можуть оголосити про нові заходи в травні.

Про це заявив у вівторок представник Держдепу Нед Прайс на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Адміністрація США продовжує відстежувати, проти кого слід запровадити санкції за участь у проєкті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції за отруєння Навального - "значне покарання" для РФ, - Держдеп

"Ми продовжуємо оцінку організацій, що мають стосунок до "Північного потоку-2", - сказав він.

Прайс пояснив, що американська адміністрація кожні 90 днів має надавати Конгресу дані про свою роботу в цьому напрямку.

"Наступна доповідь, як я розумію, буде в травні. І якщо у нас буде інформація про можливі санкції, то ми повідомимо про це", - заявив він.