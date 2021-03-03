Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков

Останні дії українського уряду щодо ситуації на Донбасі та санкції проти Медведчука і Козака свідчать про вибір стратегічного напрямку. Бо з Росією і проросійськими силами не можна домовитися.

Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков у програмі "В гостях у Дмитра Гордона", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що позиція влади зараз не є шляхом до диктаторства, а демонструє "сувору демократію".

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"Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, тому що він постійно б'є нишком. З проросійською п'ятою колоною неможливо домовитися, вона розуміє тільки позицію сили і ми з українського боку маємо жорстко і чітко діяти", - сказав Аваков.