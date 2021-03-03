Новини • Агресія Росії проти України

Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков

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Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков
Останні дії українського уряду щодо ситуації на Донбасі та санкції проти Медведчука і Козака свідчать про вибір стратегічного напрямку. Бо з Росією і проросійськими силами не можна домовитися.

Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков у програмі "В гостях у Дмитра Гордона", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що позиція влади зараз не є шляхом до диктаторства, а демонструє "сувору демократію".

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"Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, тому що він постійно б'є нишком. З проросійською п'ятою колоною неможливо домовитися, вона розуміє тільки позицію сили і ми з українського боку маємо жорстко і чітко діяти", - сказав Аваков.

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Топ коментарі

  • aleks kyb
    Ну если Авакову дошло на восьмой год, то Бубочка ето поймет перед поездкой в Ростов.
  • Калибан
    Згадався анекдот про жирафа...
  • Vika Lysenko
    Гниды , вы все ! Горбатов лепите ? Было ясно всем здравомыслящим , ещё со времён ,когда педофил -окурок путлер убил Артема Боровика , войны в Ичкерии ,убийства А.Политковской , Литвиненко ,Новодворской , взрывов домов ……………
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