Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, - Аваков
22 759129
Останні дії українського уряду щодо ситуації на Донбасі та санкції проти Медведчука і Козака свідчать про вибір стратегічного напрямку. Бо з Росією і проросійськими силами не можна домовитися.
Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков у програмі "В гостях у Дмитра Гордона", передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що позиція влади зараз не є шляхом до диктаторства, а демонструє "сувору демократію".
"Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, тому що він постійно б'є нишком. З проросійською п'ятою колоною неможливо домовитися, вона розуміє тільки позицію сили і ми з українського боку маємо жорстко і чітко діяти", - сказав Аваков.