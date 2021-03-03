Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Поблизу Щастя подавлено безпілотник ворога, за добу - одне порушення режиму "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС

1 33526
Поблизу Щастя подавлено безпілотник ворога, за добу - одне порушення режиму "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС
За минулу добу, 2 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи у Мінську. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

"Втрат та поранених серед захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 150 порушень "тиші"

Також повідомляється, що основною метою дій російсько-окупаційних військ залишається провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців, про що йдеться у Звіті СММ ОБСЄ від 2 березня. Так, надалі триває перешкоджання роботі СММ ОБСЄ. Так міні БПЛА Місії зазнав перешкод під час моніторингу ОРДЛО в районі населених пунктів Каштанове та Петрівське неподалік Донецька. А вранці 1 березня, представники збройних формувань РФ не пропустили патруль СММ ОБСЄ через блокпост поблизу населеного пункту Оленівка. та затримали їх на 5 годин", - сказано в повідомленні.

У штабі також зазначили, що відповідно до розпорядження командувача ООС продовжено відновлення інфраструктури Донбасу. Зокрема, проведено ремонтні роботи на трансформаторній підстанції поблизу населеного пункту Водяне, що надало можливість відновити електропостачання в регіоні. Дотримання гарантій безпеки забезпечено Українською стороною СЦКК. Станом на 7:00 ранку 2 березня, обстрілів не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Поблизу Щастя подавлено безпілотник ворога, за добу - одне порушення режиму тиші, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Small Jerboa
    За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 150 нарушений "тишины".

    Поблизу Щастя подавлено безпілотник ворога, за добу - одне порушення режиму "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3551
  • aleks kyb
    Хочу тебе сообщить шо есть режим офлайн. Беспилотник продолжает выполнять программу заложенную в его память. И выполнив ее - благополучно возвращается на базу. А для того шоб он валялся в серой зоне - надо его сбить.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Огонь резко уменьшился потому что Зеля сказал что на передке вакцинироваться будет. росокупантам наверняка пригрозили штрафом за стрельбу в такой день, а то еще зацепят такого полезного для рашки преЗедента...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини