В Італії виявили "нігерійський" штам коронавірусу: він може бути стійким до наявних сьогодні COVID-вакцин

На півночі Італії, в місті Брешія вчені виявили "нігерійський" штам.

Про це заявив президент Італійської спілки вірусологів і директор мікробіологічної лабораторії Арнальдо Карузо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Новий штам коронавірусу виявили в Нігерії наприкінці грудня 2020 року.

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"Вперше в Італії ми виділили штам, що несе мутації, які викликають занепокоєння, оскільки вони можуть бути стійкими до доступних сьогодні вакцин проти COVID-19", - заявив Карузо.

Нагадаємо, влада Італії посилила чинні обмеження, запроваджені через поширення коронавірусу. Переважно обмеження торкнулися півночі країни, зокрема міста Мілан і Турин. Раніше уряд Італії ухвалив рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він буде продовжений до кінця квітня.