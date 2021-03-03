Новини • Коронавірус і карантин

В Італії виявили "нігерійський" штам коронавірусу: він може бути стійким до наявних сьогодні COVID-вакцин

2 94220
В Італії виявили "нігерійський" штам коронавірусу: він може бути стійким до наявних сьогодні COVID-вакцин
На півночі Італії, в місті Брешія вчені виявили "нігерійський" штам.

Про це заявив президент Італійської спілки вірусологів і директор мікробіологічної лабораторії Арнальдо Карузо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Новий штам коронавірусу виявили в Нігерії наприкінці грудня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб

"Вперше в Італії ми виділили штам, що несе мутації, які викликають занепокоєння, оскільки вони можуть бути стійкими до доступних сьогодні вакцин проти COVID-19", - заявив Карузо.

Нагадаємо, влада Італії посилила чинні обмеження, запроваджені через поширення коронавірусу. Переважно обмеження торкнулися півночі країни, зокрема міста Мілан і Турин. Раніше уряд Італії ухвалив рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він буде продовжений до кінця квітня.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Кароче, вакцинація до сраки, но ви там дєржітєсь. В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса: он может быть устойчивым к имеющимся сегодня COVID-вакцинам - Цензор.НЕТ 5405
  • Muni
    Вакцинація може і до сраки, а розпилити бюджет треба
    (девіз Степанова)
  • Dimitry Dvorcovoy
    "Здравствуйте, я нигерийский коронавирус и я гарантирую перевод на ваш счёт 10% от суммы в 10 ^^^ 10 долларов,если вы вышлете мне фото вашей банковской карточки с двух сторон..."
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини