Аваков про фото Уруського з Кадировим: "Тут має бути політичне чуття"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував публікацію фотографії з віцепрем'єром Олегом Уруським поруч із главою Чечні Рамзаном Кадировим на виставці військового озброєння. За його словами, в таких ситуаціях міністри повинні мати політичне чуття.

Про це Аваков заявив у програмі "В гостях у Дмитра Гордона", передає Цензор.НЕТ.

"У мого колеги вистачило розуму стати на виставці поруч із Кадировим. Він, напевно, професіонал, але тут має бути політичне чуття. Ти ж представляєш уряд України, пане Уруський. Як ти можеш разом із Кадировим йти разом, коли ця людина неодноразово надсилала підрозділи до нас, на війну проти наших людей, вела відверту антиукраїнську політику", - сказав він.

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Аваков зазначив, що попри те, що міжнародна політика допускає компроміси, в таких випадках має бути принципова позиція.

"Міжнародна політика допускає велику кількість компромісів, але є принципова позиція. Уруський, навіщо ти це зробив? Ну я помилився. Ці конфлікти ось так мають вичерпуватися", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося фото, на якому Уруський помічений на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зажадав термінових пояснень.

Пізніше Уруський заявив: "Розміщення керівників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора. Була застосована практика, згідно з якою, особисті гості Правлячій сім'ї були розміщені в алфавітному порядку".

"Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в ході і після церемонії не мав (і не збираюся мати) ніяких контактів з главою делегації РФ, яким є Р.Кадиров", - додав Уруський.