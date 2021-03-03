За добу у світі виявили 365,5 тис. нових випадків COVID-19, померли 9,3 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 115,3 млн

Станом на ранок 3 березня у світі зареєстрували 365 575 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9 392 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 115 302 074 випадків інфікування, з них 365 575 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 560 647 осіб, з них 9 392 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 91,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

Україна на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим варто зазначити, що Україна посідає 17-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 9.