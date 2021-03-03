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Мер Івано-Франківська Марцінків просить уряд дати більше вакцин проти COVID-19

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Мер Івано-Франківська Марцінків просить уряд дати більше вакцин проти COVID-19
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до Кабінету Міністрів із проханням надати більше вакцин проти COVID-19 для міста, а також допомогти з розгортанням додаткових ліжок у медзакладах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Марцінків заявив в ефірі "Прямого".

За його словами, місту зараз видали приблизно 500 доз вакцин, тому Марцінків проситиме уряд надати ще, адже важливо, щоб вакцинація відбувалася.

"Скористався можливістю та звернувся до уряду, щоб надали місту більше вакцин та допомогли з питанням розгортання додаткових ліжок у закладах охорони здоров'я", - пояснив мер.

Водночас Марцінків зазначив, що проблеми з вакцинацією пов'язані, зокрема, з провалом комунікації. Уряд міг провести більш якісну роз'яснювальну кампанію, що індійська вакцина Covishield - ідентична з препаратом Oxford/AstraZeneca: "Хіба було важко привезти спеціаліста з AstraZeneca, який би сказав, що "в Індії виробляють ту саму AstraZeneca за нашою формулою? Після цього було б більше довіри до цієї вакцини".

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Топ коментарі

  • эманюэль
    Це не той Марцинків, який у січні відміняв на території Франківська загальнонаціональний карантин?
  • Ksenia VB
    зара під шумок заборони про місцепоходження вакцин нам якогось щмурдяка привезуть.
    Зеленй бєспрєдєл.
  • Propan
    Китайськго шмурдяка. Астразенека непогана вакцина, але можливо для своїх та віп- медиків, іі якось раптово завезли, а пропонували китайську. усю дорогоу, й зараз Степанов белькоче про китайську.
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