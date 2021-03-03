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За добу проти COVID-19 вакцинували 1983 людини, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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За добу проти COVID-19 вакцинували 1983 людини, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Проти коронавірусу в Україні вакцинували вже 6888 осіб. За минулу добу - 1983 людини.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Донецькій області (220 щеплень).

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Усі вакциновані отримали по одній дозі. Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область - 50 щеплень;
  • Волинська область - 60 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 210 щеплень;
  • Донецька область - 220 щеплень;
  • Житомирська область - 60 щеплень;
  • Закарпатська область - 60 щеплень;
  • Запорізька область - 30 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 63 щеплень;
  • Київська область - 50 щеплень;
  • Кіровоградська область - 40 щеплень;
  • Луганська область - 140 щеплень;
  • Львівська область - 80 щеплень;
  • м. Київ - 90 щеплень;
  • Миколаївська область - 60 щеплень;
  • Одеська область - 80 щеплень;
  • Полтавська область - 70 щеплень;
  • Рівненська область - 80 щеплень;
  • Сумська область - 30 щеплень;
  • Тернопільська область - 80 щеплень;
  • Харківська область - 30 щеплень;
  • Херсонська область - 100 щеплень;
  • Хмельницька область - 80 щеплень;
  • Черкаська область - 30 щеплень;
  • Чернівецька область - 50 щеплень;
  • Чернігівська область - 140 щеплень.

За добу проти COVID-19 вакцинували 1983 людини, - МОЗ 01
За добу проти COVID-19 вакцинували 1983 людини, - МОЗ 02
За добу проти COVID-19 вакцинували 1983 людини, - МОЗ 03

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Це перемога?
  • Владислав Обужеванний
    Ага, если за сутки прививать по 2000 чел, то 20 млн.человек будут вакцинированы к весне 2048 года. Это однозначно перемога, Степанов лучший! За сутки от COVID-19 привили 1983 человека, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3109
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