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Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ

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Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ
Окупаційна влада "ДНР" дозволила своїм бандформуванням відкривати "попереджувальний" вогонь по українських позиціях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Остров", про це йдеться в "екстреній заяві" так званої "народної міліції (НЗФ "ДНР". - Ред.).

Сепаратистські пропагандисти традиційно звинувачують українську сторону в порушенні режиму припинення вогню і на підставі цих бездоказових заяв, зокрема непідтверджених спостерігачами СММ ОБСЄ, самовільно надають собі право першими відкривати вогонь по позиціях ЗСУ.

"У зв'язку з відсутністю реакції міжнародних спостерігачів на обстріли населених пунктів Республіки, з метою захисту населення від українського терору, підрозділам Народної міліції дано дозвіл на ведення попереджувального вогню на придушення і знищення вогневих точок противника", - йдеться в "екстреній заяві".

Таким чином, російські окупанти більше не намагаються прикривати свої обстріли підконтрольної Україні території необхідністю ведення вогню у відповідь і фактично виходять з режиму крихкого перемир'я.

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Топ коментарі

  • Враг рода человеческого 666
    Очередная победа Янелоха. Сталось ввести в действие план Б ... и отвести ВСУ за Днепр
  • Dima30
    Не хоче Зеленський вийти зараз на стадіон і відзвітувати хто у владі наживається на війні??
  • Ksenia VB
    А наших левів зараз очолює баран.
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