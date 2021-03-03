Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Остров", про це йдеться в "екстреній заяві" так званої "народної міліції (НЗФ "ДНР". - Ред.).
Сепаратистські пропагандисти традиційно звинувачують українську сторону в порушенні режиму припинення вогню і на підставі цих бездоказових заяв, зокрема непідтверджених спостерігачами СММ ОБСЄ, самовільно надають собі право першими відкривати вогонь по позиціях ЗСУ.
"У зв'язку з відсутністю реакції міжнародних спостерігачів на обстріли населених пунктів Республіки, з метою захисту населення від українського терору, підрозділам Народної міліції дано дозвіл на ведення попереджувального вогню на придушення і знищення вогневих точок противника", - йдеться в "екстреній заяві".
Таким чином, російські окупанти більше не намагаються прикривати свої обстріли підконтрольної Україні території необхідністю ведення вогню у відповідь і фактично виходять з режиму крихкого перемир'я.