У лютому викрито 8 найманців РФ: четверо оголошені в розшук, двоє - вже засуджені до позбавлення волі, - контррозвідка СБУ

У лютому 2021 року за матеріалами контррозвідки Служби безпеки України 8 ватажкам і учасникам незаконних збройних формувань повідомлено про підозру. Четверо з них - оголошені в розшук, ще двоє злочинців заочно засуджені до тривалих термінів ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Зокрема, набув законної сили вирок суду щодо викритого контррозвідкою СБУ бойовика угруповання "Восток", причетного до збройного супротиву силам АТО, у тому числі у районі Донецького аеропорту. Зловмисника заочно засуджено до 10 років позбавлення волі. Наразі його оголошено у розшук за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

До дев'яти з половиною років позбавлення волі засуджено вербувальницю НЗФ "ДНР". Вирок вступив у законну силу.

За даними слідства, мешканка селища Спартак Ясинуватського району Донецької області з 2015 року добровільно приєдналася до угруповання бойовиків "Восток". На "посаді" комплектувальниці вона здійснювала підбір і оформлення "рекрутів" для участі у бойових діях проти військовослужбовців ЗС України та мирного населення.

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Засуджену оголошено в розшук за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Також задокументовано протиправну діяльність колишнього та діючого очільників "адміністрації" бойовиків у тимчасово окупованому Шахтарську. Встановлено, що зловмисники причетні до матеріального забезпечення бойовиків через стягнення незаконних "податків" з місцевих жителів, а також брали участь у протиправній "перереєстрації" підприємств і промислових об’єктів на користь учасників незаконних збройних формувань.

Обом так званим "мерам" заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та оголошено у розшук.

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Слідчими органів безпеки заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та оголошено у розшук так званого "слідчого МДБ ДНР", який брав участь у допитах українських бранців у тюрмах, зокрема так званій "Ізоляції".

Крім цього, заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України організаторці мережі інформаторів, яку контррозвідка СБУ викрила у Донецькій області.

Встановлено, що спільники бойовиків збирали дані про дислокацію та переміщення українських військових підрозділів і правоохоронців, у тому числі для коригування ворожих артилерійських обстрілів. Зловмисницю оголошено у розшук.

Триває досудове розслідування стосовно так званого "заступника начальника Міграційної служби МВС "ДНР". За даними слідства, він забезпечував примусову видачу жителям тимчасово непідконтрольної українській владі території Донеччини фейкових "паспортів ДНР". Також зловмисник причетний до незаконного оформлення громадянства РФ.

Слідчі органів безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.