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Кожен рік окупації Криму - втрати, які потрібно буде відновлювати десятиліттями, - Чубаров

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Кожен рік окупації Криму - втрати, які потрібно буде відновлювати десятиліттями, - Чубаров
Для кримських татар кожен рік окупації півострова Росією - втрати, які належить відновлювати протягом десятиліть.

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на засіданні "круглого столу" в Херсонській ОДА, організованого з нагоди Дня спротиву окупації АР Крим та Севастополя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо виходити з того, що наслідки (окупації. – Ред.) для Криму, його екології, історичних пам’яток, вони є дуже тяжкими… Ми будемо їх виправляти століттями", - сказав Чубаров.

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За його словами, Україні дуже проблематично укріплюватися і розвиватися як незалежній країні, "коли ти тривало перебуваєш у стані війни". А для кримських татар кожен рік окупації – "це втрати, які потрібно буде виліковувати і відновлювати десятиліттями".

Глава Меджлісу зауважив, що в Україні не всі політики розуміють, що відбувається у Криму з точки зору наслідків для кримськотатарського народу, який після багатьох років депортації повернувся на півострів і облаштувався вже в умовах незалежної Української держави.

"І знову Москва прийшла на нашу землю. І тепер вони роблять усе те, що робили всі попередні роки, коли ми жили на своїй землі. Вони знову і знову нас витісняють", - констатував Чубаров.

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Топ коментарі

  • ALEX 13 fb91baed
    В ближайшие 20 лет можно про крым и не вспоминать!
  • первейший галант
    Татарве до аннексии Крыма надо было думать, а не "садиться на головы" нетатарскому населению полуострова с земельными претензиями, привилегиями коренного народа, Меджлисом и прочими наездами. Теперь пострадавшее от татар население Крыма многое прощает Путину за то, что он татарву "за рога и в стойло"© на общие основания поставил, а Меджлис к Аллаху отправил. И татарва в Крыму тут же присмирела - знает, что стоит только заикнуться на тему претензий - тут же: Сибирь+кайло+каменоломня.
  • первейший галант
    Стой-постой. У меня там дальняя родня - чистокровные украинцы, в конце 80-х унаследовали домовладение в глубинке Крыма. А наследодатели - их родня поближе - бездетная семья военного отставника, который за участок в Крыму четверть века "оттарабанил" на объекте в Сибирском Заполярье, и у которого насладиться жизнью военного пенсионера в Крыму долго не получилось: построился, чутка "обжился" и в ящик. Наследники спокойно пожили до развала Союза и начало независимости, а потом до них "добралась" татарва с территориальными претензиями на весь посёлок. А украинские власти заняли позицию, мол татары пострадавшие, их надо умиротворять. А людям-то от этого не легче - более десятка лет спали вполглаза, принюхиваясь (не горят ли?) да прислушиваясь (не лезут ли?). А на фоне татарских акций появлялись приветливые и подтянутые молодые люди в строгих костюмах при галстуках, которые ненавязчиво предлагали, мол, получите паспорта РФ и мы сумеем вас защитить. И многие получали. И это ещё с 2005-го года! А всяким СБУ не до того было - надо ж оставшуюся землицу дерибанить, особенно ЮБК, особенно-приособенно Ялта и Алушта. А теперь, во всяком случае, вышеупомянутая родня, о возврате в незалежную и слышать не желает.
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