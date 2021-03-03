"Артем" готується до виробництва 155-мм боєприпасів, що використовуються в країнах НАТО

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" готується до виробництва 155-мм боєприпасів, які використовують країни НАТО.

Про це в ефірі Security Talks розповів Президент Компанії - голова правління Володимир Зимін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на hmil.in.ua.

Зараз на підприємстві виготовляють установчу партію, яка у червні цього року має розпочати випробування.

Дослідно-конструкторська робота триває в інтересах Міністерства оборони України.

"В нашій версії він буде двоскладовий, тобто він матиме донну частину та верхню частину", – розказав технічні деталі Володимир Зімін.

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Президент компанії уточнив, що зараз вже виготовлена вся необхідна оснастка та є відштампована донна частина.

"На наступному тижні переходимо до роботи над верхньою частиною боєприпасу та до червня місяця ми вийдемо на випробування", – додав Зімін.

У серпні 2018 року на ДАХК "Артем", після завершення всіх етапів випробувань, стартувало виробництво вітчизняних 152-мм боєприпасів аналогів радянським ОФ-29.

Від базового артилерійського снаряду він відрізнявся більшою механічною точністю та меншою похибкою по вазі, проте на відміну від радянського зразка український аналог збірний з трьох частин – донної, верхньої та конусної.

Необхідність складної конструкції зумовлена відсутністю спеціального технологічного обладнання для глибокого пресування, які б дозволили спростити виробництво та здешевити сам боєприпас.

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Україна вже мала наміри придбати це обладнання у компаній за кордоном, але через корупційні схеми після цього авансовий платіж у розмірі більш ніж 8,2 млн доларів був переведений на рахунки фіктивних офшорних підприємств і присвоєний учасниками схеми.