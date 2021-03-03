До кінця року вакцинуємо проти коронавірусу 80% населення України, - Ляшко
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В Україні вже розпочалася кампанія з вакцинації проти коронавірусу. МОЗ планує вакцинувати 80% населення до кінця цього року.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на спільному брифінгу з головою ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт і президентом Євроради Шарлем Мішелем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Ляшко подякував міжнародним партнерам за підтримку України в боротьбі з COVID-19.
"Підтримка, яка у нас є, вона надихає, і до кінця цього року як мінімум 80% нашого населення ми охопимо щепленням", - повідомив він.
Зазначимо, поки в Україні за тиждень вакцинували проти коронавірусу 6888 осіб. За минулу добу прищепили 1983 особи.