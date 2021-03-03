Новини • Коронавірус і карантин

До кінця року вакцинуємо проти коронавірусу 80% населення України, - Ляшко

2 73656
До кінця року вакцинуємо проти коронавірусу 80% населення України, - Ляшко
В Україні вже розпочалася кампанія з вакцинації проти коронавірусу. МОЗ планує вакцинувати 80% населення до кінця цього року.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на спільному брифінгу з головою ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт і президентом Євроради Шарлем Мішелем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ляшко подякував міжнародним партнерам за підтримку України в боротьбі з COVID-19.

"Підтримка, яка у нас є, вона надихає, і до кінця цього року як мінімум 80% нашого населення ми охопимо щепленням", - повідомив він.

Зазначимо, поки в Україні за тиждень вакцинували проти коронавірусу 6888 осіб. За минулу добу прищепили 1983 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захворюваність зростає, вірус мутує, з'явилися нові симптоми, - Радуцький вважає, що Україна виходить на чергову хвилю із COVID-19

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    До кінця року вакцинуємо проти коронавірусу 80% населення України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6648
  • 18c49ed2
    До кінця року вакцинуємо проти коронавірусу 80% населення України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2440
  • U.L. Carst
    Разве что президент поменяется. Был бы президентом Порошенко, вакцинация давно бы началась, и страна бы купила нормальные вакцины. При клоунах - деньги украли, а вместо вакцины предлагают шмурдяк неизвестноо происхождения, купленный через киоск, который торгует всем подряд - едой, барахлом, и "вакциной от COVID".
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини