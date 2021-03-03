За добу через COVID-19 у Києві померли 25 осіб, видужали - 789, виявили 655 нових випадків, - Кличко. КАРТА
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За минулу добу в Києві виявили 655 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 139 138).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Так, за минулу добу захворіли: 353 жінки віком від 18 до 92 років, 252 чоловіки віком від 20 до 87 рокiв, 28 дівчаток віком від 1 тижня до 17 років та 22 хлопчика від 3 місяців до 17 років.
Зафіксовано 25 летальних випадків від вірусу (загалом 2697), госпіталізовано 113 пацієнтів, 789 осіб подолали коронавірус (загалом 95 385)
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (127), Дарницькому (106) та Дніпровському (64) районах.